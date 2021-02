Le rendez-vous entre Céline Dion et le Sportpaleis d'Anvers met du temps à se concrétiser. D'abord prévu pour le 28 et le 30 mai 2020, les deux concerts de son "Courage World Tour" avaient été reportés une première fois au mois de mars de cette année.

La crise du coronavirus n'est malheureusement toujours pas derrière nous, et il semblait plus prudent de reporter à nouveau les deux dates. "En Europe, on espérait vraiment tous vous voir au printemps, mais à l’évidence, il faut beaucoup plus de temps que ce qu’on pensait pour que tout le monde soit en sécurité", indique la chanteuse dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "J’ai hâte que l’on chante tous ensemble à nouveau. On rattrapera tout ce temps perdu."

Toute la tournée européenne de Céline Dion est reportée. La chanteuse canadienne reviendra chez nous les 3 et 4 septembre 2022. Les tickets achetés pour les dates initiales restent valables pour les nouvelles.