II est enfin sorti ce huitième album de Calogero. Un instant pourtant, nous avons cru qu’il ne verrait pas le jour avant l’année prochaine, la faute au reconfinement qui a retardé sa disponibilité d’un mois.

Les douze titres de Centre Ville ont été composés pendant le premier confinement dans la foulée de “On fait comme si” dont le chanteur a cédé les droits au personnel soignant par l’entremise de la fondation Hôpitaux de France. L’isolement a manifestement inspiré Calogero qui livre là un de ses albums les plus réussis à l’image de “C’était mieux après”, le titre qui ouvre le disque. Ou encore de “Le temps” dont le texte est signé Paul Ecole. Elle s’impose comme l’une des plus belles chansons de son répertoire. “J’ai un parolier de rêve qui est Paul Ecole, confie-t-il. Sur ce nouvel album, je pense que l’on sent que nous grandissons ensemble. C’est rare pour un compositeur d’avoir son histoire avec son parolier, comme Julien Clerc l’a eue avec Roda-Gil et Bernie Taupin avec Elton John.”

Depuis vos débuts, vous multipliez les collaborations de renom : Jean-Jacques Goldman, Françoise Hardy, Zazie… Vous pouvez vous offrir qui vous voulez ?

“C’est surtout bon de se sentir aimé par des auteurs. Savoir qu’il y en a qui aimeraient poser leurs mots sur les musiques que je compose, ça me touche. Sur Centre Ville, il y a aussi une nouvelle collaboration qui s’est faite avec Benjamin Biolay. On se connaissait un peu puisqu’il avait joué de la trompette et du trombone dans le projet de Circus, mais nous n’avions jamais collaboré. On s’est trouvé artistiquement, ça a fait des étincelles. Au total, nous avons fait cinq ou six titres ensemble. J’en ai gardé deux, “Mauvais perdant” et “Centre-ville”. Les autres, je n’ai pas pu les terminer comme je le voulais mais je les garde bien au chaud parce que je les adore.”

Vous avez aussi travaillé en famille. Votre compagne signe un texte et votre frère cosigne une musique…

“Gioacchino travaille avec moi depuis longtemps, depuis les Charts. Sur chaque album, il y a trois à quatre chansons sur lesquelles nous collaborons. Mais ce n’est pas parce que c’est mon frère ni parce que j’aime travailler en famille qu’on le fait, c’est parce qu’il a un talent de mélodiste hors pair. C’est le seul compositeur avec lequel j’aime collaborer et il se fait que c’est mon frère. Sur le disque, il y a le titre ‘Le temps’ dont j’ai composé mon couplet sur le quai d’une gare alors que j’allais à Londres. Mon frère m’a rejoint là-bas et boum, il a composé le refrain à la suite du couplet. Notre collaboration se passe comme ça. Les gens qui nous connaissent bien arrivent à repérer qui a fait le couplet et qui signe le refrain mais nous ne travaillons jamais à quatre mains, toujours chacun dans notre coin.”

L’album s’ouvre sur un titre qui ne peut qu’interpeller étant donné les conditions que nous connaissons depuis des mois : “C’était mieux après”. Vous pensez vraiment que ce sera mieux après ?

“C’est une de mes chansons préférées de ce disque, il y a beaucoup de messages dedans. Cela signifie que ce n’était pas forcément mieux avant. Ça parle aussi de toutes ces choses que l’on n’ose pas faire mais une fois qu’on a franchi le pas, on sait qu’on a eu raison de les faire. Personnellement, lorsque j’ai quelque chose en tête, je le fais tout de suite. Non pas parce que j’ai les moyens de le faire mais parce que c’est dans mon caractère. J’ai aussi l’habitude de dire les choses. En Belgique, vous êtes aussi comme cela, beaucoup plus qu’en France. J’aime bien l’action.”

Sur cette chanson, on vous entend dire “On devient nos propres barrières”. Vous avez des barrières ?

“Comme tout le monde et ce sont mes peurs. C’est la pire des barrières. Mais je ne vais pas vous dire de quoi j’ai peur, c’est trop intime.”

Ennio Morricone, c'est mon maître

Centre Ville a vu le jour à domicile, confinement oblige. C’est dans le tout nouveau studio qu’il s’est offert que Calogero l’a enfanté. Une structure qu’il a baptisée Ennio en hommage à Ennio Morricone disparu cette année. “Parce que pour moi, c’est le plus grand, c’est le maître, glisse-t-il. C’est avec lui que j’ai appris la musique. Enfant, avec mon frère, on jouait ses compositions sur un orgue. Sa musique est en moi, c’est viscéral. Depuis le Café de la Danse jusqu’à Forest National ou Bercy en passant par le Botanique et l’Ancienne Belgique, tous mes concerts sont introduits par une musique d’Ennio Morricone. Le public le sait, ça signifie que j’arrive sur scène. C’est une sorte de porte-bonheur.”

Ce lien qui l’unit au maestro décédé le 6 juillet dernier méritait évidemment un hommage. Écoutez bien “Stylo vert”, le titre qui clôture le disque. “C’est discret mais je termine au piano en sifflant…”, indique-t-il avec un clin d’œil.