Rencontrer Marc Cerrone, c’est la garantie de vivre quelques dizaines de minutes hors du temps, faites d’anecdotes plus improbables les unes que les autres. La seule lecture de son autobiographie Paradise parue l’an dernier, suffit à s’en convaincre : la vie de cet homme-là est incroyable, digne d’un film ou mieux, d’une série en plusieurs saisons. "On m’a approché pour ça, reconnaît-il. C’est en discussion mais c’est trop tôt. Parce qu’il se passe encore plein de choses actuellement. Mais si c’est pour avoir un résultat comme le documentaire consacré à Quincy Jones, alors, je marche tout de suite !"

En attendant, c’est avec DNA, son nouvel album, qu’il a débarqué à Bruxelles. Un disque instrumental venu de nulle part, comment toujours avec lui. "Cet album n’était pas prévu, explique-t-il. Je n’avais pas de contrat qui m’obligeait à délivrer quelque chose. Mais depuis six ans, ma maison de disques m’a demandé de me mettre derrière des platines. J’ai commencé par rigoler en leur disant que je suis musicien et pas DJ, mais ils avaient raison. Être derrière les platines m’a permis d’accéder à de gros festivals que je n’aurais pas pu faire en live. Lors de ces prestations, je jouais exclusivement mon répertoire, dont des titres que je ne faisais jamais en live. Et comme le public ne voulait que les versions originales, cela me laissait peu d’espace pour m’amuser, à peine quelques secondes pour faire de belles transitions. Au fil du temps, ces quelques secondes sont devenues trois minutes tant la réaction du public était fantastique."

(...)