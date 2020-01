En moins de 24 heures, le clip de la chanson "Influenceurs", posté ce mercredi soir, a été visionné plus de deux millions de fois. Son auteur n’est autre que le plus grand youtubeur de France, Squeezie. Voilà sans doute ce qui explique ces chiffres qui donnent presque le tournis. À titre de comparaison, "Oui ou Non", le dernier single d’Angèle a fait 19 millions de vues en deux mois. On était habitué à l’entendre raconter des histoires drôles sur sa chaîne, voilà qu’il préfère dorénavant troquer sa caméra pour un micro. Il s’agit du premier titre solo du jeune Français aux 13 millions d’abonnés.

(...)