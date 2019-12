La chaîne française créée la polémique avec un reportage sur l’orthographe et les styles musicaux.

Martin est fan du rappeur Jul. Il serait alors forcément mauvais en orthographe selon une étude relayée par BFMTV. L’aficionados de l’interprète de "Tchikita" avoue faire de temps en temps quelques fautes. De là à ce que ses lacunes soient liés à ses goûts musicaux, cela reste difficile à prouver, même si l’artiste marseillais n’est pas réputé pour son orthographe impeccable.

Le reportage donne ensuite la parole à une amatrice de musique indie qui assure faire très attention à son écriture. "Les gens qui écoutent de la musique indie sont des gens explorateurs, curieux, qui vont rechercher de nouveaux horizons, de nouvelles musiques, et cette curiosité on peut imaginer qu’elle s’applique aussi à la langue française, ce qui peut expliquer qu’ils aient un meilleur niveau en langue française", assure Pascal Hostachy, le coordinateur de l’enquête. Cet empilement de clichés n’a pas plu aux internautes qui ont estimé cette étude bancale et même honteuse.

JUL n’a d’ailleurs pas hésité à répondre au reportage et à s’en moquer.