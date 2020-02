Après cinq années d'absence discographique, le chanteur livre un disque introspectif entièrement dédié à l'amour qu'il éprouve pour sa femme et pour Dieu.

Le voici donc enfin ce sixième album de Justin Bieber, le premier depuis cinq ans. Celui aussi que certains ne voyaient jamais sortir tant le jeune Canadien – il n’a que 25 ans – semblait être tombé au fond du trou après le dithyrambique succès de Purpose sorti en 2015 (quatrième album le plus vendu cette année-là) et celui de son featuring sur “Despacito” aux côtés de Daddy Yankee et Luis Fonzi en 2017. Surexposé médiatiquement, incapable de faire face à la pression autrement qu’en puisant dans la pharmacie, anxieux et dépressif comme il le raconte dans sa série documentaire diffusée sur YouTube en guise de préambule à la sortie de Changes, son nouvel album disponible depuis ce vendredi, Bieber n’était plus que l’ombre de lui-même. Ou plutôt de celui que les fans croyaient connaître. Ajoutez à cela les ravages provoqués par la maladie de Lyme dont il a récemment révélé être atteint…

(...)