Les hymnes traditionnels n’ont plus le vent en poupe pendant les enterrements. Faites donc plutôt place aux chansons pop d’aujourd’hui pour accompagner vos derniers adieux. Cette année, Ed Sheeran fait son entrée au classement des titres les plus diffusés lors des funérailles au Royaume-Uni. Il se hisse ainsi à la sixième position. Le groupe irlandais Westlife fait également ses débuts dans le top 10 et se pose en huitième position avec "You Raise Me Up". Frank Sinatra et le légendaire "My Way" restent les tenants du titre depuis 2002, date à laquelle le classement a débuté.

Les hymnes habituels du classement comme "Abide With Me" ou "The Lord’s My Shepherd" sont pour la première fois expulsés de celui-ci. "Ce que les gens veulent par-dessus tout lors d’un enterrement, c’est une combinaison d’un titre personnel et familier", indique le révérend Jeremy Brooks au quotidien The Guardian .

En Belgique , pas de hit-parade lugubre publié mais une liste énumérant les chansons préférées des Belges durant les enterrements a bien été mise à disposition. Consultable sur le site dela.be (et même regroupée dans une playlist spotify), spécialiste dans l’organisation et l’assurance d’obsèques, celle-ci brasse large. Entre Eric Clapton, Robbie Williams et Jeff Buckley, viennent se glisser les tubes de David Guetta, Bruno Mars ou encore ceux de One Direction.

Afin d’éviter toute erreur de goût, le mieux reste encore de prévenir ses proches sur ses préférences musicales pour les derniers devoirs. Seulement un quart (24 %) des Anglais a informé famille et amis des morceaux qu’ils aimeraient faire jouer à leurs funérailles.





Le choix des artistes

Qu’est-ce que les artistes que nous aimons écouter passeraient comme musique lors de leurs funérailles ? Interrogés par le New Musical Express , un bon nombre d’entre eux confessent ne pas y avoir tant réfléchi. Ringo Starr opterait pour l’une de ses propres compositions, "Octopus Garden" des Beatles car "ce serait sympa de voir tout le monde chanter ensemble" . Le groupe britannique serait également le choix d’Ozzy Osbourne mais "pas une chanson joyeuse, je suis mort !" , indique-t-il au magazine. Le représentant du hard rock théâtral Alice Cooper ne veut pas de l’une de ses chansons, il choisirait plutôt un hymne comme "How Great Thou Art". Pour Moby, le choix semble évident avec Cat Stevens, "Morning Has Broken". "C’était la chanson choisie pour l’enterrement de ma mère. Je l’ai manqué car j’avais la gueule de bois, ce serait une forme de reconnaissance" , confesse-t-il.





Les titres les plus diffusés lors des enterrements au Royaume-Uni:

1. “My Way” – Frank Sinatra

2. “Time to Say Goodbye” – Andrea Bocelli et Sarah Brightman

3. “Over The Rainbow” – Eva Cassidy

4. “Wind Beneath My Wings” – Bette Midler

5. “Angels” – Robbie Williams

6. “Supermarket Flowers” – Ed Sheeran

7. “Unforgettable” – Nat King Cole

8. “You Raise Me Up” – Westlife

9. “We’ll Meet Again” – Vera Lynn

10. “Always Look on the Bright Side of Life” – Monthy Python