"J’ai recréé Le Soulier qui vole car je suis revenu avec tous mes grands spectacles comme La planète merveilleuse ou Le château hanté, nous raconte l’icône de la jeunesse Chantal Goya (Bécassine c’est ma cousine, Pandi Panda, Un lapin). Je m’étais dit que, pour mes 40 ans de scène, j’aurais bien aimé m’offrir Le soulier qui vole car il était mon tout premier grand spectacle. Tout va tellement vite aujourd’hui qu’on a justement besoin de tous ces repères. Tous les petits d’hier sont en plus devenus les parents d’aujourd’hui. Ils connaissent encore les paroles et veulent montrer à leurs enfants ce qu’ils ont connu. Et surtout, j’ai toujours la chance d’être là…"

À ce sujet, comment avez-vous pu perdurer dans ce show business aussi longtemps ?

"Je n’ai tout simplement jamais changé ma façon d’être. Ce n’est pas parce que je suis la femme de Jean-Jacques Debout (voir ci-dessous) que j’ai changé ma vie ! J’ai un bon caractère, je suis très solide de l’intérieur et c’est la base de tout. Donc pas besoin de boire des coups. La drogue et l’alcool, j’en ai connu, mais j’ai la chance de ne pas en avoir eu besoin. J’avais une vie familiale très saine. Je ne rentrais pas là-dedans."

Mais, contrairement à certains artistes, vous êtes toujours là…

(...)