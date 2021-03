Il a réagi à l'annonce de l'annulation de l'édition 2021 de Rock Werchter. Se dirige-t-on vers une nouvel été sans festivals?

Le couperet est tombé ce mardi 16 mars : il n’y aura pas d’édition 2021 pour Rock Werchter, pas plus qu’il n’y en a eu en 2020. Qui aurait pensé il y a tout juste un an, lors des premiers jours du confinement, que l’un des festivals majeurs du pays, un des plus anciens aussi, ferait l’impasse deux années de suite en raison d’un virus ? Personne ! Et pourtant, c’est la mort dans l’âme que les organisateurs ont été contraints de renoncer malgré les espoirs suscités par la vaccination. “Il est impossible de préparer normalement le festival et d’avoir la certitude, une fois sa date fixée, qu’il pourra avoir lieu dans son format habituel”, mentionne leur communiqué.

Rock Werchter annulé, est-ce le premier domino qui fera tomber tous les autres ? Ne le cachons pas, beaucoup y pensent. Du côté de Tomorrowland déjà, on travaille pour reporter le rendez-vous de fin juillet à fin août ou début septembre, histoire de se donner un peu plus d’air.

Tous le monde n'est pas dans le même sac

Contacté, Charles Gardier, cofondateur et codirecteur des Francofolies de Spa, accuse le coup. “Je ne vais pas vous mentir, c’est la mauvaise nouvelle à laquelle on pouvait s’attendre mais qu’on ne souhaitait évidemment pas entendre, dit-il. On va l’intégrer et voir ce qu’elle aura comme conséquence.”

Si Rock Werchter est évidemment un festival important et emblématique, les réalités des uns et des autres dans le secteur sont aussi très diverses souligne-t-il. “Il faut analyser les raisons qui les ont conduits à prendre cette décision. Si c’est lié à des tournées annulées, ça n’a pas forcément une incidence sur des événements comme Les Solidarités, Ronquières ou Dour dans une certaine mesure, ce dernier ayant des artistes internationaux à l’affiche.”