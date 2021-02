La solitude, c’est mon luxe, et mes enfants ce sont mes chansons", a souvent déclaré Trenet au début des années 1960. "C’était sa réponse quasi systématique aux questions sur sa vie privée. "

À l’occasion des vingt ans de la mort de Charles Trenet, décédé le 19 février 2001 à l’âge de 87 ans des suites de deux accidents cardio-vasculaires, son biographe officiel (à ne pas confondre avec son secrétaire et unique héritier Georges El Assidi) publie Hors-chant, la biographie-vérité qui innocente le chanteur (chez Kennes). Le but de Jacques Pessis étant de dévoiler le vrai visage du fou chantant, pas si fou que cela, et surtout de faire toute la lumière sur les rumeurs - que Trenet appelait "Monsieur et Madame Bobard" - de collaboration et de mœurs dont l’interprète de "Y’a d’la joie" a injustement été accusé selon lui. "La vérité sort de la bouche du métro", a simplement déclaré un jour à un journaliste celui que beaucoup considèrent comme le La Fontaine du XXe siècle...