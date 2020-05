En collaboration avec Spotify, la marque va vous faire danser.

La musique, c’est bien connu, ça donne la banane. Avec Chiquita, c’est plutôt la banane qui donne la musique. Il y a près de 70 ans, la marque signait son jingle emblématique. Désormais, grâce à ses tout aussi emblématiques autocollants bleus, Chiquita propose aux consommateurs de faire entrer la musique dans leur foyer.

En effet, grâce à une collaboration avec Spotify, cinq autocollants différents sont apposés sur les bananes. En scannant ces autocollants avec l’application Spotify, les mélomanes peuvent écouter des playlists qui correspondent à l’esprit Chiquita. Ils peuvent également découvrir cinq nouveaux remix du jingle original de 1950.

"La série d’autocollants bleus avec Spotify a été imaginée pour mettre du baume au cœur à tous ceux qui sont chez eux avec de la musique joyeuse, et pour faire bouger les fans du monde entier", explique Carlos Lopez Flores, directeur de Chiquita. "Grâce aux 248 millions d’utilisateurs mensuels actifs de Spotify, Chiquita continue à mettre l’accent sur le côté amusant d’une vie saine en invitant les fans à bouger et en les soutenant de façon positive pendant cette période difficile."

Outre les cinq autocollants de la playlist, il y a un sixième autocollant spécial "Banane dorée" qui dirige les consommateurs vers un podcast sur Spotify, où un mot de passe secret est révélé.

"Chiquita a déjà eu des collaborations fructueuses grâce à son autocollant emblématique. Spotify est le troisième partenaire (technique) avec lequel nous avons fait équipe, après les collaborations avec Shazam et Snapchat, entre autres. Avec ces actions sur autocollants, nous continuons à découvrir de nouvelles technologies et solutions. Cela correspond à notre objectif d’offrir aux clients des expériences virtuelles et créatives, par exemple pour les divertir ou leur faire mieux connaître nos produits", ajoute Peter Bolijn, Marketing Manager chez Chiquita Benelux.