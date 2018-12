Tous les tubes de Chic, c’est lui (avec feu Bernard Ewdards). Upside Down et I’m coming up qui ont marqué le retour de Diana Ross dans les années 80, c’est lui. Notorious de Duran Duran, c’est lui. Let’s dance, l’album le plus dance de David Bowie, c’est lui. L’improbable succès Spacer de Sheila, c’est toujours lui. Like a virgin de Madonna, c’est encore et toujours lui. Get Lucky de Daft Punk, c’est signé Nile Rodgers.

Nile Rodgers est un génie. Il a sorti de ses mains et de sa guitare dix des plus grands riffs de la planète. Il était récemment de passage à Forest National après déjà rempli l’Ancienne Belgique. Devant un public qui, reconnaissons-le, avait plutôt cinquante que vingt ans, il a fait dansé la salle au rythme de ses nombreuses créations. Entouré d’un vrai band avec cuivre, basses et batterie et de deux choristes de haut vol, il a réussi à captiver le public. Par sa musique évidemment mais aussi par son contact permanent. Un showman à l’ancienne où les artifices font place à la sincérité. Ainsi il n’a pas hésité à parler du cancer qu’il a soigné et dont il est actuellement en rémission. Que vive Nile Rodgers ! Que vive ses riffs de guitare ! Bonne nouvelle : il a annoncé son retour en Belgique cet été. C’est vraiment chic de sa part.