Certaines personnes ont l’art de brouiller les pistes. Héloïse Letissier, alias Christine and the Queens, est de celles-là. Elle change de nom de scène comme d’autres de chemise par temps caniculaire. Après le succès de Chaleur humaine (2014), son premier album, elle était revenue en 2018 avec un deuxième album intitulé Chris, prénom qu’elle s’était aussi donné pour la scène.

Quatre ans plus tard, elle récidive. Ne l’appelez plus Christine and the Quens ou Chris mais… Redcar. Oui, vous avez bien lu, "voiture rouge" en français. Elle l’affiche en grand sur ses réseaux sociaux. Sur Instagram notamment, où l’on peut lire ceci depuis une semaine : "Redcar chante parce que c’est ce que Redcar sait faire." Il y a des voitures rouges sur plusieurs des photos et il est aussi question d’un "camion rose" dans un texte également publié sur la plateforme.

Bref, Christine and the Queens… Pardon, Redcar est de retour. Son nouveau single "Je te vois enfin" est sorti dans la nuit de jeudi à vendredi. Attention, effet Eighties garanti, tant dans les sonorités choisies que de la production, avec beaucoup d’écho sur les voix et les synthés, et des chœurs qui fleurent bon la nostalgie. La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, dit-on. Tout s’explique lorsqu’apparaît le nom de Mike Dean comme producteur. Il est connu pour avoir travaillé avec Madonna, The Weeknd, DRake et Kanye West.