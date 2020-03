Cela va peut-être vous faire sourire mais depuis 2016, la Fédération française d’athlétisme considère la musique comme une forme de dopage. Elle l’a donc bannie des compétitions officielles. Parce que l’écoute de musique stimule de nombreuses régions du cerveau et notamment celles liées à la récompense, entraînant la production d’endorphines (aux propriétés apaisantes) et de dopamine, l’hormone du plaisir.

Et ce qui vaut pour la course vaut aussi pour le travail. Sauf qu’en la matière, rien n’est a priori interdit. Les personnes travaillant en musique sont d’ailleurs très nombreuses. Un petit tour dans un open space vous permettra de constater à quel point les écouteurs sont vissés aux oreilles. Des études scientifiques, dont celles menées par le Pr Hervé Platel, chercheur en neuropsychologie à l’université de Caen, montrent des bienfaits sur la créativité, la motivation et, par conséquent, sur la productivité des travailleurs.

(...)