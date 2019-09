Après ses divers déboires avec l’alcool, Claude Barzotti compte se remettre sur les rails.

Pour ce faire, il invite sur scène, le 4 octobre, au Forum de Liège, son ami de longue date qui n’est autre que l’interprète de "Pour le plaisir". Le chanteur de 74 ans interprétera ses plus grands succès tout comme le plus rital des Belges qu’est l’interprète de "Madame". Ils seront ccompagnés de sept musiciens et deux choristes (dont Morgane à la charmante voix), ce concert annonçant un nouvel album de Claude Barzotti pour l’automne. Son titre ? Un homme. Qui a aujourd’hui 66 ans !