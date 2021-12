Claude Barzotti, ami proche du Grand Jojo, lui rend hommage.

"Je suis profondément attristé… car on s’est encore vus il y a 15 jours, nous confie Claude Barzotti. J’ai une photo avec lui et Enzo Scifo. Il était bien et il souriait avec le pouce. Puis, samedi dernier, par téléphone, j’ai compris que quelque chose n’allait pas. Je ne comprenais rien quand il parlait. On m’a dit qu’il n’en avait plus que pour quelques jours. Une semaine au plus… C’est triste car je l’aimais beaucoup et lui aussi m’aimait beaucoup. Il est mort sans savoir qu’il l’était. C’est une belle mort."

(...)