"Avec ce Live Show, le but est de rassembler les gens et le secteur culturel qui souffre beaucoup depuis le début de la pandémie”, confie Maxi, l’experte musique de Tarmac, média digital de la RTBF, qui coanime le concert urbain de Noël proposé ce samedi de 19 h à 21 h, avec le rappeur belge Hamza en tête d’affiche. “Tarmac a eu envie de rassembler ces jeunes en mal de festivals pour un cocktail show où l’on trinque tous ensemble, mais chacun chez soi. L’idée est de permettre aux gens de s’exprimer, de se détendre et de ramener un peu le fun qui est parti aux oubliettes.”

Dans un esprit de fête et de convivialité, Vinz et Maxi rappellent l’importance d’une chaîne urbaine comme Tarmac dans le paysage audiovisuel belge.

(...)