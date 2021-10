Pour fêter la sortie de son album, disponible ce vendredi 15 octobre, Coldplay annonce une tournée mondiale. Bonne nouvelle: celle-ci passera par la Belgique.

Le Music of the Spheres World Tour démarrera le 18 avril au Costa Rica et arrivera en Europe le 2 juillet. La tournée s’arrêtera au Stade Roi Baudouin à Bruxelles les vendredi 5 et samedi 6 août, soit moins d'un mois après Ed Sheeran, qui sera dans ce même stade les 23 et 24 juillet prochains. Le groupe britannique s'était déjà produit dans l'enceinte en juin 2017, ce qui reste leur dernier concert sur notre territoire.

Mise en vente des places ce 22 octobre à 10h, exclusivement sur le site www.ticketmaster.be. Les prix vont de 52,40 euros à 138,80 euros.