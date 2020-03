Les artistes, tous calibres confondus, mettent la main à la pâte pour apporter un peu de légèreté et de divertissement en ces temps agités et de confinement.

Chaque jour apporte son lot de restrictions dans les différents pays du monde pour lutter contre la propagation du coronavirus. Lundi soir, c’est la France qui a sérieusement resserré l’étau.

Invités à rester chez eux comme c’est le cas pour les Italiens depuis un moment, nos voisins vont devoir trouver de quoi s’occuper. Coup de chance, les initiatives se multiplient de tous les côtés. Entre les télévisions payantes qui rendent accessibles gratuitement une partie de leurs programmes, les visites virtuelles de musées ou encore l’Ancienne Belgique qui diffuse sur son site Internet des concerts entiers qui ont eu lieu dans sa salle, il commence tout doucement à y avoir de quoi faire. Baptisé AB Canapé, le concept de la salle bruxelloise est des plus sympa. En ce moment, il propose un live d'Iggy Pop enregistré il y a 21 ans.

Les artistes, eux aussi, se retroussent aussi les manches. Il y a eu Marka et Kid Noize le week-end dernier ou encore Laurent Garnier et sa maxi playliste de 7 heures de musique. Privé de tournée, Jean-Louis Aubert s’est également mis au diapason en proposant un concert acoustique depuis chez lui. C’était dimanche et la bonne heure et demi est à revoir sur sa page Facebook. Un set à la bonne franquette qui commence avec le chanteur qui galère quelque peu techniquement, notamment sur le plan du cadrage. Suivent, dans la bonne humeur, ses tubes, des reprises bien déjantées de Téléphone et d’autres petites surprises. Jean-Louis Aubert l’a promis, il remettra le couvert encore et encore. “C’est pas fini, on va encore inventer plein de choses. C’est vous qui me donnez le moral”, a-t-il conclu.

Même combat du côté de Chris Martin. Le chanteur de Coldplay a proposé un set baptisé “Together at Home”. Initialement, il devait se faire avec tout le groupe mais chacun des membres se trouvant coincé dans un pays différent, c’est devenu une prestation solo d’une demi heure. Au piano ou à la guitare acoustique, Chris Martin a distillé ses tubes, de “A Sky Full Of Stars” à “Viva La Vida” en passant par “Trouble” et une reprise de “Life On Mars” de David Bowie, le tout dans la bonne humeur. Sans oublier l’appel qu’il lance pour arrêter de se ruer sur le papier toilette et d'autres histoires délirantes de son cru. Le tout est à revoir sur YouTube.

Neil Young a aussi annoncé son intention de proposer des prestations en ligne depuis chez lui.