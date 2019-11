Le groupe britannique présentera son nouvel album le 22 novembre en live sur Youtube.

Chris Martin et ses comparses se faisaient plutôt discrets depuis 2017 et la fin de leur tournée pour l’album A Head Full of Dreams (2015). Depuis fin octobre, le groupe britannique orchestre savamment son retour : lettres personnalisées adressées aux fans, petites annonces dans des journaux locaux, compte à rebours sur leur site. Tout cela pour annoncer la sortie de leur huitième album solo, Everyday Life, un double album constitué de deux parties intitulées Sunrise et Sunset. Les 16 nouvelles chansons seront présentées le 22 novembre. Trois titres ont toutefois déjà été dévoilés : "Orphans", "Arabesque" en collaboration avec Stromae et plus récemment "Everyday Life", interprété en live sur le plateau de l’émission Saturday Night Live.

Ce n’est pas tout, Coldplay a également annoncé la retransmission de ses deux concerts programmés en Jordanie le 22 novembre en direct sur YouTube, à 5h et à 15h, heures belges. Le quatuor jouera ce nouvel album dans son intégralité. Les informations concernant la tournée devraient suivre dans la foulée. Pas de doute que la formation fera à nouveau parler d’elle d’ici la sortie ce prochain opus.