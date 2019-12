Les chansons de Noël envahissent les radios et nos playlists chaque année à cette période. Décryptage du phénomène.

Pour la première fois depuis sa sortie il y a 25 ans, l’hymne de Noël de Mariah Carey, "All I Want for Christmas is You", est enfin devenu numéro un des charts américains cette semaine. Sorti en novembre 1994, ce titre est devenu au fil des années une chanson emblématique et inévitable des fêtes. Un record de longévité et de popularité qui s’explique notamment par un mécanisme de reproduction de génération en génération. "Les chansons s’ancrent dans l’enfance, on les écoute avec nos parents et lorsqu’on devient adulte à son tour, on les écoute avec nos enfants car elles nous rappellent des souvenirs", indique Steven Jezo-Vannier, auteur de Jingle Bells, l’improbable histoire des chansons de Noël (Le mot et le reste, 2018). Il est dès lors logique que 25 ans après, cette chanson regagne du succès, les enfants d’autrefois étant devenu des parents.

La prouesse de ce titre réside également dans l’utilisation de la recette miracle pour faire une chanson de Noël idéale. "On met un peu de clochettes, avec un temps de quatre temps, une composition en Do ou La majeur, avec 115 pulsations par minute…", décrypte le spécialiste du rock et de la contre-culture. Tous ces ingrédients se retrouvent généralement dans les titres issus de ce répertoire, ce sont eux qui façonnent le son de Noël. Certains des accords sont aussi inspirés par l’un des premiers tubes de Noël : "White Christmas" de Bing Crosby, écrit en 1941 par le compositeur américain Irving Berlin. Avec ce single, les chants de Noël vont s’ancrer dans la culture pop mondiale. Jusque-là, ceux-ci s’inscrivaient plutôt dans la tradition catholique, le plus ancien chant de ce genre étant "Entre le bœuf et l’âne gris" qui daterait du XVIe siècle. Rien ne pouvait prédire le succès de "White Christmas", une chanson avec une mélodie maussade, un univers extrêmement mélodique. Seulement, la chanson est entrée en résonance avec son époque. "Bing Crosby l’a chantée 15 jours après l’attaque sur Pearl Harbor, la chanson va accompagner les années de guerre et s’installer dans la mémoire collective américaine", note Steven Jezo-Vannier.

Le bon filon

À la fin de la guerre, le titre est devenu le single le plus vendu de tous les temps. Au même moment, l’industrie musicale en est encore à ses débuts, elle va vite exploiter ce filon au vu de l’intérêt suscité par ce titre mais aussi par "Santa Claus is Coming to Town" (1934). "On est dans l’époque des crooners ; ils vont tous s’emparer de ça. Il va y avoir un flot de nouvelles chansons qui vont avoir un franc succès aux USA ; elles vont accompagner l’armée américaine et devenir une pièce majeure du soft power américain."

Le contexte est un autre élément essentiel pour analyser les performances d’une chanson. "Silent Night" a eu du succès car la chanson a été composée après les guerres napoléoniennes comme l’explique l’auteur français. Selon lui, les gens pouvaient retrouver un peu de paix avec ce titre. Si le hit de Mariah Carey revient sur le devant de la scène aujourd’hui, ce n’est pas anodin. "Le contexte d’aujourd’hui contient une certaine morosité ; on s’inquiète pour le climat ; on s’interroge sur la situation géopolitique et économique. Cela est plutôt favorable au retour de ces chansons."

Rares sont les artistes contemporains qui sont parvenus à transformer leur chanson en véritable classique des fêtes, à l’exception bien sûr de Mariah Carey et de Wham ! avec "Last Christmas" (dont la version remastérisée du clip vient de sortir). Ariana Grande s’est essayé à l’exercice avec Christmas&Chill en 2015. Passé quelque peu inaperçu à l’époque, son album se hisse seulement cette année dans les classements. Ce genre d’album est devenu un passage obligé pour les chanteurs. "Ils le font pour faire de l’argent, parce que c’est facile à faire, ou encore pour tracer des filiations afin de gagner ses galons. Par exemple, Michael Bublé s’y est mis pour s’inscrire dans la lignée de Frank Sinatra, qui lui-même à fait ce genre de chansons pour être l’héritier de Bill Crosby. Et d’autres le font pour bousculer la tradition, comme les rappeurs ou les chanteurs de heavy metal qui font des chants de Noël pour provoquer." Cette année, Robbie Williams, Ne-Yo, Lea Michele, Dionne Warwick ou encore Isabelle Boulay ont chacun sorti un album pour les fêtes. "Même s’il sera difficile de détrôner les vieilles chansons des années 40 et 60 qui sont celles qui sont les plus diffusées à Noël, il n’est pas impossible qu’un artiste ponde aujourd’hui un album de Noël qui entre totalement en résonance avec son époque et fasse un succès monumental."