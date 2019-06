Outre son impact musical, Madonna a aussi pesé de tout son poids sur la société en encourageant l’acceptation des différences, notamment auprès de la communauté homosexuelle. En effet, depuis ses débuts, l’artiste aux plus de 270 récompenses prône des valeurs de tolérance et lutte pour la cause LGBT. Elle s’imprègne de cette culture à l’adolescence avec son professeur de danse, Christopher Flynn, ouvertement gay. Lorsque le chorégraphe emmène la chanteuse dans une discothèque gay à Detroit, celle-ci découvre un autre monde.

(...)