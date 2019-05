C’est samedi vers minuit que Gilles Ledure, le nouveau président du jury, a proclamé les noms des 24 demi-finalistes, dont notre compatriote Sylvia Huang, âgée de 25 ans. La plus jeune candidate qui vient de Corée a tout juste 20 ans. Sur 20 nationalités, il en reste dix.

Pour la demi-finale, la Belge Sylvia Huang sera donc en compétition avec 5 violonistes de Corée, 4 du Japon, 5 des États-Unis, 3 du Canada, 2 d’Ukraine. Les pays d’Europe de l’Est (Hongrie, Roumanie et Kazakhstan) seront représentés chacun par un concurrent. Pour cette première épreuve, les candidats devaient interpréter chacun, l’Allegro assai de la Sonate n° 8 pour violon et piano de Beethoven, une sonate pour violon seul de Bach, et, de Paganini, un ou deux Capriccio, et ce, en fonction de leur minutage.

