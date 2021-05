Un tempo vertigineux

C'est en présence du Roi et de la Reine, après l'exécution de la Brabançonne par le Belgian National Orchestra, placé sous la direction de Hugh Wolff, que, ce pianiste russe de 26 ans, a ouvert le 1er jour des finales. Il a donc eu l'honneur de créer l'oeuvre imposéecommandée au compositeur français Bruno Mantovani. En 2017, celui-ci dirigeait "Ma Mère l'Oie" de M. Ravel, et subitement, il a été ému, dans le 5ème tableau, par(je cite); et c'est à partir de cet accord, que l'idée lui est venue de composer le concerto imposé pour cette finale du CRE.À la base,"Ma Mère l'Oie" (1908) est une oeuvre pour piano à 4 mains que Ravel orchestra sous forme de ballet en 5 tableaux, inspirés de Ch. Perrault et dont le 5ème s'intitule:, confie V. Starikov;Rappelons que cet imposé est travaillé en seulement une semaine, lors d'une mise en loge à La Chapelle! Il est vrai que l'oeuvre virtuosique et ornementale ne laisse aucun répit à l'interprète. Et un tourneur de pages est indispensable!

Dès les 1ères mesures, Vitaly Starikov nous livre une articulation perlée avec volubilité, en total accord avec l'orchestre. Il interprète avec conviction et on sent qu'il est à l'aise dans la musique contemporaine.

Dans la partie mélodique, il crée un climat et une recherche de couleurs.

Son concerto au choix, est le N° 1 en Si b M de Tchaikovsky où il déploie une technique brillante et des accords majestueux. Les gammes sont menées avec légèreté et de la finesse. Quel beau dialogue avec l'orchestre dans les thèmes secondaires!

Le phrasé de la Berceuse de l'Andantino est d'une sincérité expressive et émouvante et il nous offre de superbes sonorités.

L 'Allegro fuoco final est joué avec maîtrise, dans un tempo vertigineux ...

Après l'exécution, contrairement à l'usage, il revient saluer avec le maestro, ainsi que le feront tous les finalistes de cette session.

"Ce concerto, soulignera-t-il, "est mon préféré et j'espère avoir pu transmettre mes sentiments ; j'ai joué pour le jury et les caméras, mais... il y avait le stress. Et cela se ressentait car ce qui nous a manqué, c'est... le lyrisme.

Tout un univers

Le mardi, la Reine est à nouveau présente, comme elle sera tout au long de cette semaine de finale, pour applaudir le finaliste japonais de 27 ans, Tomoki Sakata. Nous nous trouvons en présence d'un artiste profond, sensible, qui nous avait bouleversé en demi-finale, dans son interprétation de la Sonate de Liszt.

Quelle intelligence dans la compréhension de l'imposé qui se déroule dans un respect total du texte. Il en donne une interprétation personnelle.

Le discours est volubile et les trilles d'une légèreté frémissante. Il nous fait découvrir une belle recherche de sonorités. Le style imagé nous transporte dans le "Jardin féérique"!

Cela n'a rien d'étonnant. Ne dit-il pas: "Je compose dans un style impressionniste, tel celui de Debussy...Messiaen...

Tomoki Sakata a étudié pedant 10 ans à Vienne avec Paul Badura-Skoda.

"C'est avec lui, déclare-t-il, que j'ai pu travailler le 2ème concerto de Brahms, pendant 3 mois avant la disparition de mon mentor. J'adore ce concerto, c'est un des plus beaux du répertoire". Mes compositeurs préférés sont les romantiques, tels Chopin, Liszt... et les postromantiques : Fauré, Debussy..."

Dans le 2ème concerto de Brahms en SibM, il déploie une force expressive, doublée d'un discours intérieur. Son interprétation est d'une sincérité authentique. Dans l'Andante, il s'imprègne des sonorités de l'orchestre. Puissance et brio sont déployés dans l'Allegretto grazioso.

On en oublie la maîtrise de la technique pianistique et on aspire à le rejoindre dans son univers!

Il domine les difficultés techniques redoutables

Quel tempérament

Jamais complice

Une ovation

Après l'apparition, dans la loge royale, le mercredi, de la reine Mathilde, tout de vert vêtue, l'artiste-poète japonaisde 28 ans,( en costume noir et cravate rouge) fait son entrée en scène.Dans son interprétation captivante de l'imposé, il nous ravit par son toucher aérien, son assurance et une large gamme de sonorités dans le style impressionniste. Il y ajoute une gestique en ponctuant chaque phrase d'un grand geste comme s'il racontait l'histoire duQuelle recherche dans l'expressivité et quel dégradé de nuances dans les trilles! Ce finaliste, élève, à Paris, de Frank Braley depuis 2014 s'exprime en français.dit-il,et de poursuivre:Le 2ème concerto en sol m. de Prokofiev, il ne l'a pas choisi au hasard.Ce concerto, parmi les plus difficiles du répertoire sur le plan technique, date de 1913; la partition originale fut détruite dans un incendie et l'auteur en fit une 2ème version d'une plus grande profondeur. Cette oeuvre de jeunesse évoque le suicide de Max, un des amis de Prokofiev à qui il l'a dédiée.C'est avec une authentique sincérité qu'il nous fait entendre une interprétation, dans laquelle il imprime "sa patte". Le thème est énoncé avec finesse. Il accentue par des mouvements de tête, le côté grotesque du 2ème thème. Dans la cadence, il dialogue avec son clavier et sa viruosité est fulgurante et presque diabolique. Et quelle puissance! Il domine avec aisance et une dynamique leDans l', les glissandos sont d'une grande précision et le fantastique s'allie à la bravoure. Le jeu de l'est fougueux, mais quelle douceur intimiste dans le thème délicat "ravélien". Dans leil s'écouteet exprime une souffrance en crescendo, en caressant les touches. Il domine les difficultés techniques redoutables! Et après ce "cil salue en souriant.C'est un artiste accompli d'une grand maîtrise, le Russe(29 ans) qui, jeudi, nous a aussi régalé d' un véritable concert.C'est avec conviction, dans un discours volubile et en se détachant de la partition pour certains traits, qu'il interprète l'imposé,. Il nous y fait découvrir une palette de couleurs et des sonorités personnelles en y créant l'atmosphère adéquate. Et quelle interaction avec l'orchestre! Et pourtant, n'avait-il pas affirmé:Son 3ème concerto en ré m. de Rachmaninov nous émeut par la puissance et la sincérité de son lyrisme. Il l'imprègne de toute son âme slave. Quelle simplicité dans l'énoncé de la mélodie initiale! Il dialogue autant avec son piano qu'avec l'orchestre. L'intermezzo est empreint d'une ambiance sonore intimiste et le final se déroule dans un langage passionné. Tout son être n'est plus que musique... Quel tempérament!Dès les 1ères mesures de l'imposé,le Russe(26 ans) nous séduit par son toucher perlé et sa volubilité. Dans le passage en solo, il crée une atmosphère en demi-teinte, mais à aucun moment de la partition, on ne ressent un dialogue avec l'orchestre.Dans l'Allegro du 3ème Concerto de Rachmaninov, il joue de toute son âme et il impose sa puissance lyrique à l'orchestre. On se trouve en présence d' un poète qui dialogue avec son clavier. La technique brillante se traduit par une expression intense et la cadence est athlétique. L'Intermezzo, où il fait apprécier la velouté de son toucher, se déroule avec une authentique sincérité et de fortes émotions ressenties dans tout le corps.Il nous livre un final fougueux dans un langage passionné et de superbes sonorités dans un climat intimiste. Mais les phrases, qu'il aborde en triple forte, le montrent en lutte avec l'orchestre qu'il veut entraîner dans son tempo vertigineux, sans jamais, hélas, être véritablement complice...Sans doute, est-ce un concerto qu'il maîtrise trop!, dit-il,Et d'ajouter

Avec le Français de 27 ans, Jonathan Fournel, un artiste complet, on atteind une autre dimension . Dans l'imposé, il murmure, tout au long de l'oeuvre, l'histoire qu'il a imaginée et les personnages qui l'habitent se reflètent sur l'expression du visage.

Il possède le 2ème concerto en SibM de Brahms pour l'avoir, dit-il, " interprété 7 fois en tournée"; chaque mouvement a un caractère bien différent. L'Allegro non troppo est teinté d'une palette de couleurs et il est sans cesse en dialogue avec l'orchestre. Dans l'Allegro appassionato, chaque note signifie quelque chose. Dans l'Andante, il prolonge avec délicatesse et intensité l'atmosphère créée par le violoncelle et l'histoire magique continue à se dérouler sous ses doigts accompagnée par un superbe solo de clarinette. Il accentue merveilleusement le côté sautillant du refrain de l'Allegretto grazioso tout en dialoguant avec les bois. Et ce "concert" est suivi d'une ovation! Quel superbe artiste!

Le triomphe de Jonathan Fournel

Le Français remporte le Grand Prix Reine Elisabeth.Seul finaliste d'Europe occidentale, il reçoit aussi le Prix du public Musiq'3.

C'est samedi à 23h. qu'est tombé le verdict de cette 20e session de piano (sans public) pour les 6 finalistes qui, étant donné le changement de règlement exceptionnel (6 finalistes au lieu de 12), eu égard à la situation actuelle, obtiennent chacun un Prix.

Les 10 membres du jury ont, à leur tour, pris place sur la scène et le président, Gilles Ledure, a proclamé les résultats de ce concours de haut niveau, en présence de la Reine qui, chaque soir, est venue applaudir les finalistes. Il est à noter qu'il n'y a pas de délibération; le jury remet ses notes après chaque prestation et il arrive que le candidat qui se produit le dernier soir se trouve en tête du classement. Et cette assertion se confirme puisque J. Fournel(27 ans) s'est produit samedi soir!

C'est un artiste narrateur qui imagine une histoire pour chaque oeuvre qu'il interprète. Dans l'imposé "D'un jardin féérique" de Mantovani "une pièce que j'aime", dit-il, ses émotions et les personnages qui l'habitent se traduisent par une gamme de sonorités et de nuances. Lors d'une interview à La Chapelle où il est en résidence depuis 5 ans (il habite Waterloo!), il confiait:"Brahms est mon compositeur préféré; le 2ème concerto, j'ai eu l'occasion de le jouer 7 fois en tournée; je l'ai donc mis au programme du CRE; on fait de la musique pour raconter une histoire et, avant d'entrer en scène, je revois les personnages que j'ai créés et je leur fais dire ce que je veux". Dans ce concerto en SibM, J. Fournel, en musicien sensible, s'exprime dans un langage passionné et d'une sincérité authentique. Il passe par une gamme de sentiments, en s'imprégnant du discours de l'orchestre et du récit qu'il a imaginé. L'Allegro appassionato fait frissonner et fourmille de contrastes. Il est chaleureusement applaudi par le jury et les musiciens du Belgian National Orchestra, magistralement dirigé par Hugh Wolff.

Après sa prestation, J. Fournel se sent "à moitié libéré"; j'avais la boule au ventre, je n'arrivais pas à dormir". Et sur scène, après l'annonce du Grand Prix:"C'est impressionnant; je vais serrer ma copine dans mes bras, remercier mes parents, mes grands-parents, mes professeurs, Frank Braley..."

Les 2 autres vainqueurs du tiercé sont indiscutables. Le Russe de 29 ans, Sergei Redkin (2ème Prix) est un artiste inspiré qui nous a offert une version sublime du 3e concerto en ré m. de Rachmaninov. Le 3e Prix revient au Japonais Keigo Mukawa(28 ans) qui nous a livré une version d'une articulation cristalline dans le style impressionniste de l'imposé et un 2e concerto en sol m. de Prokofiev émouvant et d'une sincérité authentique qui dépasse la technique virtuosique

Le Japonais Tomoki Sakata(27 ans), un artiste d'une grande profondeur et d'un tempérament généreux, reçoit le 4e Prix. Le 5e Prix est attribué au Russe Vitaly Starikov(26 ans) qui, "malgré le stress, dit-il, j'ai pu transmettre mes sentiments dans le 1er concerto de Tchaïkovsky", qui manquait de ...lyrisme. Et c'est le Russe "Dmitry Sin(26 ans) qui obtient le 6e prix; il s'investit avec l'expression la plus intense dans le 3e concerto de Rachmaninov, mais, emporté par un tempérament fougueux, il ne parvient pas à dominer ses émotions.

Le compositeur de l'imposé, le Français B. Mantovani s'est dit "satisfait, il n'y a pas eu de naufrage et j'ai entendu 6 bonnes versions". Je suis un compositeur heureux!"

Rendez-vous en 2022 pour la 2e session de violoncelle.