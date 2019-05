La prestation de qualité de Stella Chen (26 ans) lui a valu la 1ère place. Elle nous a offert une version passionnée et sincère du Concerto de Tchaïkovsky.dit-elle. Les phrases chantent avec naturel; la cadence est superbe et bien conduite; les harmoniques sont de toute beauté. Dans la Canzonetta, où elle joue avec toute son âme, elle crée un climat; elle éprouve beaucoup de plaisir en nous régalant d'un Allegro final virtuosique. Et c'est l'ovation bien méritée du public conquis.Après les résultats, elle ne peut que dire:(...)