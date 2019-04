Une présélection, à partir d’un dossier et d’une vidéo, s’était déroulée à huis clos. Des 172 inscrits venus du monde entier, le jury a retenu 71 violonistes : 49 femmes et 22 hommes de 20 nationalités différentes.

C’est comme à l’accoutumée depuis de nombreuses années, la Corée qui l’emporte avec ses 16 candidats ; le Japon en compte 15, l’Amérique 11. La Chine, la France et la Russie en présentent chacune 6, le Canada 4 et l’Ukraine 2. Une seule violoniste représentera la Belgique. Il en sera de même pour l’Australie, l’Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, l’Irlande, les Pays-Bas, la Roumanie, le Kazakhstan, la Suisse, le Royaume-Uni et la République tchèque.

Arie Van Lysebeth, qui a présidé le jury pendant 23 années, cédera sa place, dès cette session, à Gilles Ledure. Rendez-vous à Flagey le 29 avril pour la 1re épreuve de cette 19e session consacrée au violon.

Comment suivre le concours ? Dans la pratique, vous pouvez le suivre non seulement en ‘live’, à Flagey et au Palais des Beaux-Arts, mais aussi grâce à la RTBF et la VRT en radio et télévision. Avec une nouveauté cette année, l’écoute de la première épreuve en direct ! En effet, sur la plateforme internet Auvio.be, toutes les prestations de la première épreuve pourront être suivies en direct.

La diffusion (audio) sera disponible partout dans le monde. Pour écouter, il suffit de créer un compte via une adresse mail ou via Facebook.

Pour rappel, les demi-finales se dérouleront du 6 au 11 mai et la finale aura lieu du 20 au 25 mai. Avec des diffusions en direct sur Musiq’3 et Klara en radio et sur La Trois et Canvas/Ketnet en télévision.

Max Vandermaesbrugge