Confinés aux quatre coins des États-Unis, les membres du boys band ont tout de même trouvé le moyen de faire vibrer leurs fans avec une reprise du tube "I want it that way". Le tout via video call.

Les cinq membres du groupe participaient ce dimanche soir au projet lancé par Elton John, le "iHeart Living Room Concert for America". Les stars invitées au show ont donné un concert depuis leur salon, dans le but de récolter des fonds pour soutenir deux associations caritatives venant en aide aux victimes de la pandémie de coronavirus.

Parmi les invités, on retrouvait entre autres Alicia Keys, Billie Eillish, Mariah Carey et donc, les Backstreet Boys.

Ces derniers, n'ont évidemment pas pu donner leur mini concert depuis un seul et même endroit et se sont donc arrangés pour réaliser leur performance chacun depuis leur lieu de confinement, par écrans interposés: Brian Littrell, AJ McLean et Kevin Richardson dans leur maison respective à Los Angeles, Nick Carter à Las Vegas et Howie Dorough à Orlando.

Le boys band a interprété un de ses hits les plus connus: "I Want It That Way". Et la vidéo a connu un gros succès, dépassant par exemple les six millions de vues sur Twitter.