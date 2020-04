Confinée chez elle à Montréal, la chanteuse belgo-italo-canadienne sort le single "Nos cœurs à la fenêtre" au profit des hôpitaux.

Comme tout le monde, je passe ce confinement en étant résiliente et en essayant de l’envisager plus comme un cadeau mal emballé que comme un empêchement, confie Lara Fabian, jointe par téléphone à son domicile de Montréal, au Canada. Elle dit mesurer la chance d’être en bonne santé et entourée. Elle essaye aussi de vivre un quotidien où "à la fois on crée une petite routine pour rétablir des repères parce que les anciens sont pour l’instant révolus, tout en faisant tous les jours quelque chose d’inédit : cuisinier ce qu’on n’avait jamais cuisiné et faire des concours de pâtisserie avec ma fille (à voir sur son compte Instagram, NdlR.) , écouter ce qu’on n’a jamais eu le temps d‘entendre, r egarder un film ensemble alors qu’on n’avait jamais eu le temps de le faire depuis de nombreuses années en raison de la vie de fou que j’ai."

"Le confinement, je le vois plus comme une opportunité d’être à la fois résiliente, en gratitude et d’envisager les choses sous un œil positif" , dit-elle.

D’où ce single, "Nos cœurs à la fenêtre", une chanson caritative en faveur du corps médical de France, d’Italie, de Belgique et du Canada.

(...)