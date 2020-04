Le groupe britannique tient à divertir ses fans pendant le confinement.

La formation menée par Thom Yorke a décidé de donner un rendez-vous musical hebdomadaire à leurs fans pour égayer comme elle peut cette période. Chaque semaine, le groupe va poster une retransmission sur Youtube d’un de leurs anciens concerts. La première vidéo sera postée ce jeudi 9 avril à 23h. Les spectateurs pourront revivre ou découvrir leur "Live From a Tent" enregistré à Dublin en octobre 2000.

"Puisque vous n’avez plus d’autre choix, que vous souhaitiez ou non passer une nuit tranquille, nous vous proposerons donc plusieurs concerts à revivre en direct. Nous en publierons un chaque semaine, le temps que la situation soit résolue ou que nous n’ayons plus rien à proposer. Qui sait ce qui arrivera en premier ?", peut-on lire sur leurs réseaux sociaux.

Les auteurs de OK Computer avaient déjà partagé l’ensemble de leur discographie sur la plateforme vidéo fin de l’année dernière et mis en ligne une grande quantité d’archives dans ce qu’ils appellent leur "bibliothèque publique".