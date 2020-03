Le compositeur et pianiste italien Ludovico Einaudi reporte sa tournée européenne, qui comprend un concert à guichets fermés au Capitole, à Gand. L'incertitude liée aux mesures sanitaires, aux possibilités de voyage et à la mise en quarantaine inopinée rendent la décision nécessaire, déclare le management de l'artiste.

Ludovico Einaudi allait donner un concert de piano à Gand le 24 mars, mais "la situation d'urgence médicale a considérablement bouleversé la vie au cours des deux dernières semaines et touche de plus en plus de pays", a déclaré le management dans un communiqué mardi. "Par conséquent, l'incertitude et les problèmes concernant la tournée européenne de Ludovico Einaudi en mars augmentent également."

Il a été décidé en concertation avec les promoteurs légaux de reporter la tournée de quelques mois, jusqu'à ce que la sécurité et la tranquillité soient revenues. "Dès que cette tempête sera passée, nous reviendrons pour célébrer la musique ensemble avec d'autant plus d'exubérance", peut-on entendre.