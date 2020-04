Le chanteur a dévoilé le titre avec un clip vidéo dans lequel apparaît Mamy Pilou, sa mère.

Rien ne l’arrête. Tandis que de nombreuses sorties de disques sont repoussées en raison du confinement, Marka, lui, sort un nouveau single annonciateur d’un album à paraître une fois le retour à la normale acté. “Si demain je reviens” est à découvrir depuis 11 heures ce vendredi sur la page Facebook du chanteur. Un titre au refrain accrocheur chanté en chœur par Angèle, Myriam Leroy et Ambre de Pierpont qui a participé à la deuxième saison de The Voice Belgique.

À l’écoute des paroles de cette chanson, on se dit que Marka a été sous pression ces derniers temps et qu'il s'est posé des questions sur son retour en musique. “Si demain, je reviens/Faut vraiment que ce soit bien/Que j’impressionne tout mon monde/Avec des chansons profondes”, chante-il. Le texte a été écrit en compagnie de Gilles Dal avec qui il a déjà collaboré par le passé.

Plus loin, son propos résonne étrangement avec l’actualité du moment : “Il faut se serrer les coudes/Et refuser la junk food/Être des citoyens engagés/Et vive les légumes oubliés”.

Ce titre, il l’avait dévoilé lors d’un de ses concerts contre la morosité qu’il donne tous les samedis soir sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement.

© D.R.



Le clip à voir sur sa page Facebook est en noir et blanc. Tourné voici plusieurs semaines, donc avant les mesures de confinement, on peut y voir Mamy Pilou à la basse. Mamy Pilou, 80 ans, qui n’est autre que la mère de Marka et qui semble manifestement s’être bien amusée au côté de son fils pour ce tournage. Par son intermédiaire, Roméo Elvis s'invite également dans la chanson puisqu'elle porte un t-shirt à son nom.