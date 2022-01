peut-on ainsi lire sur le compte Twitter officiel de la troupe."

En cause donc : les nouvelles restrictions de jauge dans les salles de concert. En effet, la remise en place par Jean Castex des jauges de 5.000 personnes maximum dans les lieux extérieurs et 2.000 dans les salles fermées ne permettront pas à certains artistes comme Hoshi, Julien Doré ou encore Eddy de Pretto de donner leurs représentations en ce début du mois de janvier. Des nouvelles restrictions qui vont également pénaliser un évènement majeur en France: celui des Enfoirés.

"Les collectes suffisent pas malheureusement"

Le spectacle caritatif organisé au profit des Restos du Cœur et créé par Coluche en 1985 ne pourra donc pas se dérouler comme prévu. Triste nouvelle pour les fans et les artistes. Michèle Laroque est la première à avoir réagi. "J’en suis tellement désolée mais on va tout faire pour soutenir les Restos du coeur dans leur action nécessaire plus que jamais", déplore l'humoriste et comédienne, fidèle de la troupe, sur ses réseaux. "Comme chaque année, on achètera le CD et le DVD", se rassurent certains fans. "Les collectes suffisent pas malheureusement", s'attristent d'autres sur Twitter. Pour rappel, le spectacle des Enfoirés 2021 avait déjà été victime du coronavirus. Il avait été enregistré sans public, du côté de Lyon, et diffusé tout de même sur TF1 mais avec moins de recettes habituelles pour les plus démunis.