Icône musicale de la scène RnB dans les années 90, le chanteur britannique signe un retour d-étonnant avec sa tournée atypique TS5.

7 Days, Rise & Fall, Hot Stuff: les tubes planétaires de celui qui soufflera ses 38 bougies le 5 mai prochain n'ont pas pris une ride. Les ados d'hier s'en souviennent encore, la preuve avec l'armada de trentenaires présents hier soir dans l'enceinte de l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Si beaucoup le pensait "has been" voire disparu de la circulation, Craig David prouve toutefois qu'il reste un musicien dans l'âme avec la sortie de son récent single I Know You en featuring avec Bastille mais aussi Magic et Heartline.

Parallèlement à sa carrière de chanteur, l'interprète d'Ain't Giving up semble réussir son pari de se réinventer. Et de manière totalement inattendue. "Tout est parti de petites fêtes que j'organisais chez moi entre amis, confiait-il encore hier soir lors de son show d'une heure trente qui l'a mis lui (et son public) en transe. Et aujourd'hui, vous êtes toujours là, présents. Ca fait chaud au coeur. Merci la Belgique!" En effet, après son surprenant set à Rock Werchter suivi de Tomorrowland l'année dernière, le natif de Southampton est déjà revenu au plat pays. Son concept depuis 2012? Il assure quelques "vocals" sur les morceaux qu’il mixe et insère par-ci par-là ses propres hits (Artful Dodger, Walking Away, What's Your Flava?, etc.) dans les playlists. Voilà donc Craig David devenu à la fois MC, DJ et chanteur. Et le moins qu'on puisse écrire est qu'il fait un carton partout où il passe. En plus du Temperature de Sean Paul, No Scrubs de TLC ou encore One Dance de Drake et Love Yourself de Justin Bieber, il a même mixé et rechanté du... Basique d'Orelsan. Sans oublier son flow magistral -qui l'eut cru?- sur le Music sounds better with you de Stardust.

Baptisé TS5, en référence à la Tower Suite 5 (le nom de son appartement), ce show est le nouveau bébé de la star. Laquelle s'éclate comme un gosse en mélangeant des titres indémodables (Show me love, etc.) avec ses tubes personnels et les meilleures chansons house du moment (Jump around, etc.). Ou quand l'AB s'est transformée en discothèque le temps d'un soir avec le désormais DJ Craig David!