Musique Croisières hommage, sosies débordés... Les fans sont très en manque de leur idole

"Il y a un an, des fans sont venus me demander conseil : ils voulaient aller se recueillir à Saint-Barth’, mais c’était hors de prix. Je leur ai proposé d’y aller en croisière, ça leur coûtait 1 700 € au lieu de 3 500", explique Manu, patron de l’agence de voyages éponyme située à Genly, dans le Hainaut.

C’est ainsi que le mois dernier, pour le premier anniversaire de la mort du chanteur, une soixantaine de fans se retrouvent sur sa tombe. "Discrètement, par groupe de huit, car le cimetière est tout petit, précise Manu. Je ne suis pas fan de Johnny Hallyday, j’ai trois ou quatre chansons qui me tiennent à cœur, comme beaucoup de monde. Mais je dois dire que ce voyage a été très émouvant, avec des personnes de tous les milieux sociaux, unies par leur amour de Johnny."

Vu le succès , le voyagiste wallon remet le couvert : 90 personnes partiront en décembre prochain en croisière hommage dans les Caraïbes, excursion posthume comprise au cimetière de Saint-Barth’. Neuf jours/sept nuits pour 1 900 €. Sold out, déjà. "Le but n’est pas de faire débarquer 500 fans sur l’île, poursuit Manu. Je prends juste le nombre de personnes que permet le bateau privé pour le transfert entre Saint-Martin et Saint-Barth’ (pas de vol direct pour Saint-Barth’, NdlR). Et ainsi, nous restons dans la discrétion."

