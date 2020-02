La rubrique 18-25 du forum jeuxvideo.com a encore une fois procédé à une action groupée de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux.

Cette fois, leur cible était Hoshi, une chanteuse française. Lors des Victoires de la Musique, l'artiste en lice dans la catégorie "révélation scène" s'était produite devant le public et avait prôné "l'amour sincère". Sa prestation, conclue par un baiser avec sa partenaire, a été vivement commentée sur les réseaux sociaux, s’attirant bon nombre de commentaires homophobes par la suite.

Samedi après-midi, c'est sur Instagram et Twitter que la chanteuse a publié différents messages de menace lui étant adressés pour la "prévenir" de l'arrivée des utilisateurs du forum sur ses réseaux sociaux. Ils provenaient majoritairement d’utilisateurs du forum jeuxvideo.com et plus particulièrement ceux du 18-25, une rubrique de ce forum. Prise pour cible, la chanteuse s’est retrouvée confrontée à un flot de messages de haine sur Instagram.

“Seuls 2 sujets contrevenant à nos conditions d'utilisation ont été postés sur le forum 18-25” affirme Isabelle Jaquemet, directrice du site jeuxvideo.com que nous avons contacté. “Ils ont été supprimés par notre équipe de modération en quelques minutes après leur signalement, et leurs auteurs ont été directement bannis de la plateforme”, ajoute-t-elle. Force est de constater que les utilisateurs avaient eu le temps de se faire passer le mot.

Des raids organisés

Le forum du site jeuxvideo.com est régulièrement critiqué à cause des actions de ses membres. Souvent adeptes de raids organisés, qui consistent à arriver en groupe sur les pages des réseaux sociaux (Twitter, Instagram, etc.) d’une personne, ils sont souvent pointés du doigts en raison de cyberharcèlement. “Nous déplorons et condamnons fermement tout type de harcèlement, et à cet égard les appels au "raid" tout comme les propos haineux sont interdits sur les espaces de discussion de jeuxvideo.com ”, rappelle Isabelle Jaquemet.

Face à ce raid, les internautes ont été très nombreux à réagir : si certains publiaient des messages de soutien adressés à la chanteuse, d'autres ont préféré soulever le manque d'actions mises en place par le forum. Hoshi, quant à elle, continuait de publier dans sa story Instagram les messages qu'elle recevait pendant plusieurs heures.