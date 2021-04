Le voile a été levé par le principal intéressé, à savoir le Dem’s en personne. Damso proposera un live sur Instagram le 28 avril lors duquel il fera découvrir son nouvel album à son public. “Je ferai une écoute sur Insta Live le 28 avril à 21H__. Bonne soirée à vous et à bientôt”, dit-il en story. Le tout est ponctué par des lettres de l’alphabet grec qui suivent celles distillées lors de sorties précédentes comme avec QALF et Ipséité. © D.R./Instagram

Qui sait, le rappeur bruxellois lâchera peut-être aussi son album sur les plateformes dans la foulée de ce live. Avec lui, ses fans le savent bien, il faut s’attendre à tout.

Cela fait des jours que Damso titille la curiosité de ses fans et de ceux qui s’intéressent au phénomène qu’il représente aujourd’hui. Ses teasers laissaient comprendre que son nouvel album était bouclé et qu’il fallait s’attendre à quelque chose le 28… Avril ? Curieuse date pour une sortie d’album puisque le 28 avril est un mercredi. Or le jour officiel, même si cela n’empêche pas de faire preuve d’originalité, est fixé internationalement au vendredi. D’où l’idée que le 28 pour faire référence au mois de mai parce que ce jour-là sera bien un vendredi.