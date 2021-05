Damso a de quoi être content. Très content, même. Après avoir affolé les compteurs l’an dernier en étant l’artiste le plus streamé le jour de la sortie de son album, le voici presque sur le toit du monde avecsorti fin avril.

Avec 200 000 ventes actées, il est double disque de platine, comme avec Batterie faible (2016), Ipséité (2017) et Lithopédion (2018).

Il ne glisse pas moins de six titres dans le top 20 des singles de Spotify en Belgique, le fameux Top 200 Spotify. Idem en France. Son petit dernier, “Morose”, s’est même offert le luxe d’être le morceau le plus streamé en 24 heures en France depuis le début de l’année.

Ce n’est pas tout puisque QALF Infinity s’invite également dans le top 50 Albums Global de la plateforme de streaming. Il pointe à la neuvième position, soit devant Ariana Grande, Bilie Eilish, Juice WRLD, Taylor Swift et autres Post Malone. Voilà qui en jette.

Réconciliation avortée?

Est-ce que ce succès explique pourquoi Booba a fait supprimer de Spotify un mash-up réalisé par un fan qui a remixé ensemble "Ulra" du Duc de Boulogne avec "Passion" du Dems? Le titre semblait pourtant faire l'unanimité chez les fans puisqu'en 5 jours, il avait accumulé des centaines de millions d'écoutes. B2O s'était d'ailleurs amusé de la situation. Il avait posté ce commentaire sur Instagram: "Continuez de rêver, ça sonne bien parce que c'est l'instru de 'Ultra'. C'est les sons de papa". Mais peu après cependant, le titre disparaissait.

Et dire que certains s'étaient faits à l'idée que Booba et Damso puissent collaborer à nouveau. Le 28 avril dernier, lors de la session d'écoute de son nouvel album organisée par le rappeur belgo-congolais sur Instagram, B2O avait manifesté son intention de participer à la fête en la sabotant, comme il l'avait déjà fait un an auparavant lors d'une autre prestation de Damso. Mais le soir venu, à la surprise générale, ce sont plutôt des éloges qu'il a distillé.

Moins d'un mois plus tard, il semble malheureusement que l'heure n'est toujours pas à la réconciliation entre les deux rappeurs.