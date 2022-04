Harder, Better, Faster, Stronger", tout le monde connaît ce tube signé Daft Punk. Si Damso devait le reprendre, il y ajouterait "Bigger". L’air de rien, sans tapage médiatique, le rappeur belgo-congolais vient de signer une fameuse performance : remplir à quatre reprises Bercy. Soit 80 000 places vendues, ce qui équivaut à un Stade de France. Le tout en trois salves de 20 à 30 minutes à peine. Malheur pour les retardataires, il n’y aura pas de dates supplémentaires, a-t-il fait savoir sur Instagram : "Il n’y aura plus d’autre Bercy. J’espère néanmoins que tout le monde aura sa place cette fois-ci." Il faut prendre la mesure de la performance réalisée par le rappeur. Celui-ci n’a plus besoin de personne pour remplir ses salles. Ni des médias ni de la promotion traditionnelle. Le seul bouche-à-oreille suffit.