“Si vous m’aviez connu” a fait ses premiers pas sur les plateformes d’écoute en ligne ce vendredi. Et c’est l’acteur qui le signe. Le titre annonce un album à venir en septembre. Daniel Auteuil s’est très bien entouré pour ce projet, preuve qu’il ne s’agit pas d’un one shot pour rire. À la réalisation de ce disque, on retrouve… Gaëtan Roussel. Les deux se sont manifestement trouvés et s’apprécient. Daniel Auteuil apparaît en effet dans le clip de “Je me jette à ton cou”, extrait de l’album Est-ce que tu sais ? dévoilé par le chanteur en début d’année.

“Ma rencontre avec Gaëtan Roussel a été une évidence”, raconte l’acteur dans le communiqué qui accompagne la sortie de son single. “Comme un jeu dans le secret de ma chambre et puis parce qu’on a le cœur trop plein, une envie de partage. Alors comme c’est mon métier, je suis passé de ma chambre à la scène. Et sur une envie, une certitude, je suis passé de la scène à cet album”, dit-il pour expliquer comment est né ce projet sur lequel il travaille depuis un an en compagnie de Gaëtan Roussel.

En mars dernier, ce dernier nous confiait toute l’admiration qu’il a pour l’acteur. “Daniel Auteuil a accepté et est venu tourner un clip avec moi. Ce n’était pas un film mais on a tourné pas mal de scènes. Tout de suite il m’a appris deux ou trois trucs que je ne connaissais pas. C’est un domaine et un mode d’expression dont je n’ai pas les ficelles. Il m’a expliqué que les choses doivent être simples. Si on joue avec les yeux, il ne faut pas jouer avec les mains, ne pas faire de doublon alors que c’est ce que l’on a tendance à faire instinctivement. Cette simplicité explique à mon avis pourquoi il est un acteur monstrueux”.

Rendez-vous le 17 septembre, date de sortie annoncée, pour Si vous m’aviez connu qui est également le titre du premier album signé Daniel Auteuil. Avant cela, pour les fans qui ont la bougeotte, l’acteur présentera un spectacle musical inédit aux Francofolies de La Rochelle les 13 et 14 juillet. Déjeuner en l’air proposera un ensemble de poèmes d’Apollinaire, Baudelaire, Rimbaud et Toulet mis en musique par ses soins également. Ainsi que quelques textes inédits. Les arrangements musicaux de cette production sont également de Gaëtan Roussel. Décidément, ceux deux-là ne se quittent plus…