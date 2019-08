Musique Directeur technique du King of Pop, Brad Sundberg sera à Bruxelles fin août pour donner une master class sur les coulisses des enregistrements des albums de la star.

Si son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, son CV parle pour lui. Brad Sundberg est ingénieur du son et pendant près de 20 ans, il a été le directeur technique de Michael Jackson. Il a notamment participé à la production des albums Bad, Dangerous et History, mais aussi à de nombreux autres projets dans lequel a été impliqué le roi de la pop. Plus qu’un collaborateur, il est au fil du temps devenu un ami proche du chanteur avec qui il a partagé énormément de temps, notamment en studio. C’est aussi lui qui a été chargé de la mise en place de toute l’installation audio et vidéo qui équipait Neverland, le ranch de Michael Jackson à Santa Barbara, en Californie.

Cette expérience exceptionnelle au côté d’un des plus grands génies de la pop - l’avis porte ici uniquement sur la musique, pas sur ce qu’il a pu faire par ailleurs -, Brad Sundberg la partage avec les fans à l’occasion de conférences qu’il appelle des séminaires. "Le mot a quelque chose de rébarbatif mais j’espère que ce que je fais ne l’est pas", s’amuse-t-il alors qu’il sera de passage à Bruxelles pour la seconde fois seulement depuis 2012, pour proposer en proposer un. Cette master class comme on l’appellerait au cinéma, aura lieu dans les prestigieux studios ICP d’Ixelles, du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre. Les participants auront non seulement l’occasion de découvrir les lieux où ont enregistré Adamo, Renaud, Lady Gaga, Indochine, The Cure et bien d’autres, mais aussi de voir, d’entendre et d’apprendre des choses jusqu’ici inconnues à travers les mille et une anecdotes que raconte Brad Sundberg. L’événement sera rehaussé par la présence de deux autres proches du roi de la pop : son claviériste Brad Buxer (qui a également travaillé avec les Bee Gees, Stevie Wonder, Kylie Minogue, etc.) et Michael Prince qui chattait encore avec le chanteur la nuit où il est décédé.