Greg Zlap, l'énergique harmoniciste de Johnny, raconte ses 282 concerts et dix ans de complicité avec le rocker dans un ouvrage truffé d’anecdotes.

À l’approche du deuxième anniversaire de la mort de Johnny, les sorties commerciales se multiplient : disques, hommages et livres. Avec Sur la route avec Johnny, Greg Zlap sort cependant du lot. L’harmoniciste qui a accompagné le Taulier pendant 10 ans et sur 282 concerts livre une sorte de journal de bord détaillant sa rencontre avec la star, comment celle-ci a flashé sur son harmonica et ce long bout de chemin parfois chaotique parcouru ensemble.

© 2009, Saint-Etienne, Zénith, Tour 66. JH et Greg Zlap sur la chanson « Gabrielle » (crédit photo : Daniel Angeli / Fondation Angeli)



Il livre aussi des anecdotes savoureuses sur les coulisses des enregistrements et des tournées du rocker. Il raconte les concerts des Vieilles Canailles à Paris avec trois loges séparées aux ambiances très distinctes. Celle d’Eddy Mitchell qui reste vide, celle de Johnny cadenassée par les gardes du corps et celle de Dutronc dont la porte reste toujours ouverte et où se déroulent les after. Les trois artistes sont proches, oui, mais avec des personnalités radicalement différentes, remarque Greg Zlap. Trois amis mais aussi trois ego. “En plein concert, Eddy Mitchell a le malheur de venir près de moi pour écouter l’harmonica, note-il. Je lui réponds en jouant dans son oreille, mais j’aperçois le regard réprobateur de Johnny. Eddy le voit aussi et recule immédiatement. […] Dans ce métier, l’amitié ne dispense pas de respecter certaines règles… On n’empiète pas sur la chasse gardée des autres.”

Plus cocasse, Greg Zlap raconte le jour où Johnny est arrivé de très mauvaise humeur à une répétition parce qu’il avait raté… son permis moto ! Quoi, Johnny, l’idole des bikers, n’avait pas son permis ?

La scène se déroule le 4 mars 2011 à Los Angeles:

- “Ça ne va pas Johnny ?”

- “Non, j’ai été recalé à mon permis moto.”

- “Mais tu ne l’avais pas déjà ?”

- “J’ai le français, mais ici je dois passer le permis américain.”

Et Johnny d’expliquer qu’il lui a été demandé de faire des zigzags entre des plots avec sa grosse Harley-Davidson. “Cet engin est impossible à manœuvrer. Pfff… Il faudra que j’y retourne avec une petite moto.” Ce jour-là, le chanteur n’a pas répété avec ses musiciens…

© Reporters/Angéli



En juin 2013, Johnny fête ses 70 ans. En concert à Nîmes le 27, Greg Zlap lui offre back-stage un harmonica personnalisé en guise de cadeau. "Il est beau! Tu vas m'apprendre à jouer, dit le chanteur. J'ai toujours voulu jouer de l'harmonica, je n'y suis jamais arrivé. Si tu me montres, on pourrait peut-être faire quelque chose sur scène tous les deux", dit-il. L'initiation figure en vidéo sur le compte Instagram de Greg Zlap.

À ses filles qui lui disent "C'est super, Papa!", le rocker répond: "Vous êtes gentilles, mes chéries, mais je ne sais pas comment Greg fait. C'est drôlement difficile, son truc."

"Sur la route avec Johnny. 282 concerts, 10 ans de complicité, Greg Zlap, Éd. Hors Collection, 216 pages. Environ 25 €.