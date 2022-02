Le nouveau single de Sinik porte bien mal son nom. Dans “Balles perdues”, titre dévoilé vendredi, le rappeur français sort la sulfateuse et s’en donne à coeur joie. Ses victimes sont loin d’être des dommages collatéraux frappées par des balles perdues. Elles sont nommément visées et il y en a un paquet. Le comédien et réalisateur Franck Gastambide () et Rockin’Squat, fondateur du groupe rap Assassin (, en prennent pour leur grade, tout comme Kendji Girac qui doit se demander ce qu’il a fait pour mériter cela.lance Sinik.

Idem pour Keen’V ("Je suis Kill Bill, tous ces connards ne sont rien d'autre que Keen'v"), Mariah Carrey, et Les Enfoirés, également pris sous le feu des punchlines du rappeur. Ou encore pour Vitaa et Slimane dont le succès et l’hyper visibilité ces trois dernières années ne sont pas du goût de Sinik. “Indiscrétion selon l’imam c’est vital/on t’a trop vu tu casses les c*uilles pire que Slimane et Vitaa”…

Il n’épargne pas non plus les médias, ni les influenceurs, ni même les autres rappeurs à qui il reproche de faire leur diva lors de toute demande de featurings ("Ils ne pensent qu'à brasser des thunes, pas là pour masser des nuques/Je reviens pour clasher ces putes, histoire de casser des uc.")

Angèle et Roméo Elvis passent aussi devant le peloton d'exécution. Sinik déterre l’affaire d’agression sexuelle qui causé tant de problèmes au rappeur belge : “Et si Angèle était sincère, elle balancerait son frérot/Rien à foutre de tes chansons, de tes histoires de clito/Dans la vraie vie y a les Me Too, et y a les autres, les mytho”). Rappelons qu'elle s'était exrpimée sur le sujet alors qu'elle était prise dans la tempête. Sur Instagram, elle avait écrit: "De la même façon que je me bats aux côtés des femmes et minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l'encontre de mes principes. C'est d'autant plus important qu'il s'agit d'un proche et heurtant de l'apprendre ainsi. Une prise de conscience globale est à venir et un changement des mentalités s'impose, encore, toujours et partout. C'est tout ce que je souhaite."





Si le single de Sinik ne porte pas bien son titre, le rappeur de l’Essonne, lui, n’a pas usurpé le pseudo qu'il s'est donné pour la scène. Et si son album à venir cette année, Niksi, est du même acabit que ce titre, il ne va plus lui rester beaucoup d’amis…