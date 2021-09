L'interprète de "Vanina" s'est laissé aller à quelques confidences concernant le nouvel album que le chanteur a enregistré à Bruxelles et peaufine actuellement.

Renaud et Dave, c’est un peu l’eau est le feu. On sait le premier souvent renfermé tandis que le second est exubérant au possible, que ce sot sur scène, à la télévision ou en interview. Pourtant, entre eux le courant passe. Et plutôt très bien même..

Renaud a produit le dernier album du plus francophile des Hollandais, Souviens-toi d’aimer, paru en 2019. Il a sorti son chéquier pour faire aboutir le projet pour la plus grande joie de Dave. “C’est une preuve d’amour. Ça m’a beaucoup ému”, nous a-t-il confié par téléphone avant sa venue en concert en Belgique le 2 octobre au W : Hall de Woluwé-Saint-Lambert et le lendemain au Théâtre Royal de Mons. À la question de savoir s’il avait un jour imaginé collaborer avec Renaud, la réponse de l'interprète de "Vanina" a fusé : “Jamais. Personne n’y a d’ailleurs jamais pensé. C’est tout juste si les gens ne disaient pas ‘Cherchez l’erreur’. Sur les réseaux sociaux, on m’a dit ‘À quand Étienne Daho qui produit Mireille Mathieu’. Je suis le premier surpris, mais cela prouve à quel point il n’est pas sectaire.”

Cela faisait des années que les deux chanteurs se fréquentaient. Ils sont voisins. “Il est arrivé à L’Isle-sur-la-Sorgue il y a plus de 30 ans grâce à un de ses oncles qui y avait une maison de famille. Je suis arrivé 5 ans plus tard. On savait qu’on était au même endroit et quand on se croisait, on se disait gentiment bonjour, sans plus. Je suis parrain d’une fondation qui s’occupe de chiens guides pour les enfants aveugles. Un jour j’ai fait un gala pas loin de L’Isle-sur-la-Sorgue, pour collecter de l’argent. À ma grande surprise, Renaud était là. J’étais content de le savoir, on en fait un peu plus dans ces cas-là. On essaye de l’épater. À la fin du spectacle, il est venu dans la loge et il m’a dit ces paroles que je n’ai jamais oubliées : ‘Mais tu es un clown musical !’ Ça m’a beaucoup plu parce qu’en concert, les enchaînements entre les chansons sont aussi importants que les chansons elles-mêmes. J’aime bien faire sourire les gens. Ça lui a beaucoup plu. On a commencé à se voir. Un jour, alors que je parlais de lui en disant que c’était mon voisin, il m’a dit ‘Tu peux dire que je suis ton copain’. C’était touchant.”

Renaud n’a pas la réputation d’être très loquace et souriant…