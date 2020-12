On ne cesse de le répéter : ce réveillon ne ressemblera à aucun autre. Les consignes sont claires : il faudra rester chez soi et fêter le passage à la nouvelle année en petit comité. Malgré un contexte inédit, il reste cependant possible de rendre ce moment festif et faire le plein de musique, notamment par le biais de concerts en direct diffusés sur internet. Si au début du confinement, ce type de spectacles était proposé gratuitement, la plupart de ceux-ci sont devenus payants afin de permettre aux artistes d'obtenir un moyen de rémunération.

L’événement le plus attendu à travers le monde est sans doute le festival de Tomorrowland qui promet d’être "la plus grande salle de fête numérique du monde" et dont le prix d’entrée est affiché à 20 euros. La soirée débutera à 20h et accueillera près de trente artistes, répartis dans quatre salles différentes. Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Major Lazer, Lost Frequencies ou encore Snoop Dogg (DJ Snoopadelic) seront de la partie pour assurer plus de 21 heures de spectacle et offrir des centaines de morceaux, dont plusieurs inédits. Tomorrowland n’oublie pas non plus de mettre en place ce qui fait sa marque de fabrique : feux d’artifices, lasers, projecteurs, signaux lumineux, tout ça en version virtuelle bien-sûr, à l’aide de conception 3D, de production vidéo et d’effets spéciaux.

L’avantage des concerts en ligne est que l’on peut être à plusieurs endroits en même temps. Si David Guetta se produira pour "Tomorrowland 31.12.2020", il proposera également son propre livestream ce jeudi soir à minuit. Le concert du DJ français a été filmé mardi soir devant la Pyramide du Louvre à Paris. David Guetta devient un habitué de ce genre de show, c’est déjà le troisième qu’il organise cette année. L’événement caritatif sera cette fois au profit de l’Unicef et des Restos du cœur. Lors des deux précédents, il avait pu récolter plus d’un millions d’euros pour différentes organisations et cumulé 50 millions de vues.

Comme à son habitude, Jean-Michel Jarre voit les choses en grand. Pour enterrer 2020, il enverra un avatar à son image jouer à l’intérieur de Notre-Dame de Paris, reconstituée en 3D. Ce spectacle immersif en réalité virtuelle sera diffusé sur YouTube et Facebook. "Nous voulions lancer un message d'espoir avec un concert associé à Notre-Dame. Elle a été affaiblie. (...) Nous le sommes également", a-t-il confié au Journal du Dimanche. "Welcome to The Other Side", parrainé par l’Unesco, débutera à 18h30.

A noter également, le concert de Justin Bieber qui promet plein de surprises pendant la soirée. Il s’agit de la première fois depuis 2017 que l’artiste canadien remonte sur scène, même si celle-ci sera virtuelle. De son côté, Kiss, veut organiser "le plus grand livestream de l’année" pour le faire entrer au Livre des Records Guinness. "Tout ce qu’on aura sur scène sera amplifié et agrandi par rapport à d’habitude, 10 à 100 fois plus grand", assure le groupe de hard rock. Il y a aura décidément de la compétition ce soir-là pour se voir attribuer le titre du plus grand concert. BTS, Dua Lipa, Kylie Minogue ou encore Patti Smith proposeront également des livestreams à suivre pendant le réveillon. Attention toutefois à ne pas se faire avoir par le décalage horaire pour ne pas les rater.

Si vous préférez la simplicité de la télévision, France 2 proposera en seconde partie de soirée une rediffusion du spectacle Stars 80 Triomphe ! filmé à l’U Arena à Nanterre avec notamment la participation de Kool & The Gang et Gilbert Montagné.