Il est le huitième artiste le plus écouté au monde, d'après le dernier classement mondial de Spotify. A son actif, 50 millions de disques vendus et plus de 14 milliards de streams cumulés. Sans oublier les deux Grammy Awards qui trônent sur sa cheminée.

Pas étonnant, du coup, que Warner Music lui ai proposé un deal des plus juteux - on peut même carrément parler de jackpot - puisqu'en vertu du contrat qui les lie désormais - d'après le Financial Times - l'accord porte sur 84 millions d'euros. Excusez du peu...

Warner Music récupère, en fait, le catalogue de tous les tubes produits par David Guetta ces vingt dernières années - et il y en a quelques-uns - mais également ceux qui'il continuera à produire. Et vu la cadence à laquelle il propose de nouveaux morceaux, c'est tout bénéfice pour les deux parties. Car en plus de cette somme hallucinante, David Guetta touchera également de l'argent à vie sur tous les morceaux passant sur n'importe quelle plateforme.

D'autant que le Français est l'un des rares artistes à pouvoir se targuer d'être mondialement connu, notamment grâce à ses collaborations avec des pointures de la scène internationale, de Rihanna à Nicki Minaj en passant par Justin Bieber, Sia, Bruno Mars et on en passe.

" Cet accord consiste à m'entourer des meilleures personnes pour m'assurer que je peux continuer à innover avec de nouveaux projets passionnants, tout en travaillant sur mon vaste catalogue et en continuant à construire ma carrière", a expliqué le DJ. "il est rare qu'un artiste ne se contente pas de définir un genre, mais le transforme. C'est ce que fait David depuis plus de deux décennies - enflammant des publics mondiaux et influençant des générations entières de talents. [...] Malgré tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, il y a encore tant de musique, de créativité et d'originalité à venir. Chez Warner, nous sommes tous très heureux d'étendre notre partenariat avec cette icône mondiale", a, pour sa part, ajouté Max Lousada, le PDG de Warner Recorded Music.