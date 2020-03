Le chanteur l'a interprétée en direct sur ses réseaux sociaux.

Confiné, comme près de 3,5 milliards de personnes dans le monde, soit plus de 40 % des habitants de la planète, David Hallyday profite du temps qu’il passe chez lui pour écrire de nouvelles chansons. Il en a dévoilé une ce dimanche, depuis son studio personnel.

“J’espère que vous faites au mieux pour aller bien, dit-il. J’aimerais partager un petit moment de musique avec vous. Cette nouvelle chanson, je l’ai composée en collaboration avec Lionel Florence pour le texte. […] C’est un cap super difficile à passer. Notre génération n’a pas eu l’habitude de vivre comme ça, en confinement, en isolation. Comme moi, certains n’ont pas toute leur famille avec eux, d’autres perdent des proches et ne peuvent pas les voir. J’ai du mal à trouver des mots…”

Son nouveau titre s’appelle “Imagine le monde”. Il parle de nous, explique-t-il dans le commentaire de son post. “Cette chanson parle de l’après, du monde que l’on pourra éventuellement reconstruire sur de nouvelles bases et de nouvelles valeurs. Je l’espère.”

“Tu verras ce que l’on peut construire quand ensemble on apprend. C’est ce qui te fera grandir. Tu verras, mon enfant”, chante-t-il en piano-voix, avant d’entonner le refrain : “Imagine un monde à refaire autrement/Imagine un monde qu’on espère, qu’on attend.”





En juin 2018, sept mois après la disparition de son père Johnny Hallyday et en pleine tempête liée au testament de ce dernier, David Hallyday expliquait à la DH comment il faisait pour surmonter ces épreuves. "Comme tout le monde le sait, rien n’est facile dans la vie. Je gère ça en me noyant dans le travail, en étant avec ma famille et avec mes amis. Mentalement je suis très fort mais ça n’empêche pas la souffrance, confiait-il. Cependant, ça me permet de contrôler cette dernière. Et ça me permet surtout de pouvoir continuer à avancer. Avancer, c’est ce qu’il y a de plus important. La liste des rêves est longue. La vie est faite pour être accomplie et il faut essayer de réaliser ses rêves." Une méthode qui paraît à nouveau d'actualité dans un contexte cependant différent.