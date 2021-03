Serge Gainsbourg ne l’a jamais caché, il a allègrement pioché dans les répertoires de ses compositeurs favoris (Chopin, Dvorak, Beethoven. Bob Dylan aussi) pour créer son œuvre. Quoi de plus normal qu’à leur tour d’autres s’approprient ses chansons.

C’est peu dire que son héritage est vivace. Un coup d’œil sur le site whosampled.com nous apprend que 306 reprises de ses titres sont répertoriées, tandis que 177 morceaux contiennent des extraits de ses chansons samplés. Excusez du peu ! Et le décompte n’est pas exhaustif ! Tout le monde s’y est mis, toutes époques confondues ou presque. Kylie Minogue, Marianne Faithfull, Beck, Alain Souchon et Laurent Voulzy, Texas, les légendaires Massive Attack, sans oublier la scène dance et électro avec Technohead, David Guetta, Fat Boy Slim, etc.

Opportunément réédité l’an dernier, l’album Monsieur Gainsbourg Revisited témoigne de l’influence internationale de l’homme à la tête de chou. Placebo, Franz Ferdinand, Marc Almond (Soft Cell), Michael Stipe (REM), Jarvis Cocker (Pulp) et Portishead lui rendent hommage.