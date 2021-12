Jules Vanobbergen est né le 6 juillet 1936 à Koekelberg. Il a grandi à Molenbeek. "Supporter du Daring ! Quand ce club a disparu, le football, ça n’était plus tout à fait la même chose. C’était toute une époque, avec des ambiances populaires, des braderies où les gens mélangeaient le français et le flamand, et des fêtes qui maintenant n’existent plus. C’était l’époque de la Libération ! Partout, il y avait de l’animation et, effectivement, on me faisait monter sur les tables pour chanter."

Cela dit, il ne se destinait pas à la chanson. "Cela peut surprendre, mais mon premier métier, ce fut la bande dessinée. Ma vraie passion ! Mais j’étais trop impatient. Je voulais créer tout de suite mes propres personnages alors qu’au studio où j’avais été embauché, on ne me demandait que de remplir les bulles. Alors, j’ai abandonné.

(...)