Les Dutronc, père et fils, viennent d’annoncer une tournée commune pour l’année prochaine. La dynastie Chedid, elle, a mis en musique un conte écrit par la grand-mère. Le fils, Louis, la raconte, le petit-fils, Mathieu, la chante et sa sœur, Emilie, la dessine. Le leader des Foo Fighters, Dave Grohl invite régulièrement sa fille Violet a monté sur scène avec lui. En Belgique, les enfants Van Laeken suivent et dépassent les pas de leur père, Marka, chanteur, lui aussi. Angèle en est déjà à son deuxième album et Roméo Elvis devrait bientôt revenir sur le devant de la scène. Cet été, c’était au tour de la progéniture de Bono de sortir son premier album avec son groupe Inhaler. Les jumelles d’Ibeyi préparent, quant à elles, leur retour en 2022. La musique est, souvent, une histoire de famille. Elle se partage, se transmet, se propage entre les générations.