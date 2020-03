Tous appellent à la mobilisation contre le Covid-19.

En Italie, les décès liés au Covid-19 ne se comptent pas par centaines mais par milliers… Ce mardi, la péninsule a passé la barre des 6 000 morts. Une catastrophe. Un drame. Le pays de la Dolce Vita pleure son malheur. Afin d’éviter une propagation encore plus importante du coronavirus, le confinement est également de mise chez nos voisins italiens. Celui-ci n’est toutefois pas respecté par l’ensemble de la population, raison pour laquelle plusieurs artistes italiens ont appelé au "Stay at home" via les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui adhèrent d’ailleurs à la campagne #iorestoacasa (en français : " moi, je reste à la maison " ).

Tour à tour, ceux-ci organisent également des mini-concerts ou des séances de "papotage" en direct sur Instagram. Parmi eux, Filippo Neviani, alias Nek, Zucchero ou encore Laura Pausini et Tiziano Ferro. L’objectif de ces capsules vidéo ? Tenir compagnie à leurs followers et les sensibiliser encore plus sur le thème de coronavirus et sur la façon de faire des dons.

Pour lancer un message fort à tous les Italiens et pour soutenir une récolte de fonds destinés à la Protection civile, la chaîne nationale Rai Uno diffusera, le 31 mars prochain, une émission dans laquelle les téléspectateurs retrouveront des vidéos inédites que des artistes et sportifs italiens auront enregistrées depuis leur habitation. Une façon de rappeler que la connexion entre les êtres humains, possible grâce à la musique, est fondamentale pour surmonter un tel drame.

Laura Pausini : "Si nous restons unis, on y arrivera"

" Le seul moyen pour se protéger de ce virus, c’est de rester à la maison. Il n’y a pas d’autres alternatives. Nous devons absolument être responsables, disciplinés. On doit prendre ce moment de vie comme la démonstration que nous sommes capables d’être des personnes responsables et courageuses. Les vieilles personnes feront, sûrement, un grand sacrifice à ne pas sortir et faire ce qu’elles ont toujours eu l’habitude de faire. Ce sont les personnes les plus exposées aux risques du virus. C’est pour cela qu’il est important de ne plus aller plusieurs fois au supermarché, au marché, à la banque, ou aller faire des promenades. […] Faisons de l’exercice à la maison. Et cherchons à faire ce geste d’amour pour pouvoir nous protéger nous, nos proches et ceux que nous ne connaissons pas mais qui en ont besoin. Restons à la maison. C’est très important. Si nous restons unis, on y arrivera. "





Andrea Bocelli : "Retroussons nos manches"

" Faire le bien : c’est le seul métier qui nous rend dignes d’être ici, habitants du monde… Chacun, selon son propre talent, selon ce qu’il est et ce qu’il a, peut faire la différence. Aujourd’hui, plus que jamais, écoutons notre conscience, retroussons nos manches et faisons cela pour celui qui nous a créés. Faire du bien à son prochain peut se faire de différentes manières mais ça reste, pour tout le monde, le métier prioritaire. Nous sommes frères mais également collègues " , écrit sur Instagram l’interprète de "Con te partir ò ", qui invite ses followers à faire un don à la fondation Andrea Bocelli. Celle-ci vient en aide à " ceux qui sont en première ligne appelés à nous protéger et à nous soigner " , le personnel soignant.





Eros Ramazzotti : "Le respect des règles nous aidera à vaincre le monstre"

" Il est important, fondamental, de rester à la maison. Ne sortez pas à part pour des raisons importantes. Cela aidera tout le monde à résoudre la situation incroyable qui nous frappe à ce moment délicat de notre vie. Seul le respect des règles, même si elles sont strictes, pourra nous aider à vaincre le virus, le monstre. Mon conseil est d’utiliser sa tête avec intelligence pour qu’on en sorte tous vainqueurs. On y arrivera. Nous sommes grands, nous sommes forts. "